Test-Aankoop: "Zelfs stuntprijs is geen garantie op goedkopere gsm-abonnementen" 17 juni 2019

Onbeperkt bellen, sms'en en mobiele data voor 29 euro per maand: gsm-operator Mobile Vikings pakt vanaf vandaag uit met een abonnement voor een stuntprijs. "Een kwart goedkoper dan het laagste tarief op de markt", berekende Test-Aankoop. "Maar dat is geen garantie dat er nu een prijzenslag op gang komt. Daarvoor zijn er nog te veel consumenten die zweren bij bundels, waarin naast hun mobiel abonnement ook tv en internet zitten." In de Europese Unie is België één van de duurste landen als het aankomt op gsm-abonnementen. (DB)