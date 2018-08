Test-Aankoop wil geheime mails Facebook lezen 04 augustus 2018

In de marge van de groepsvordering die Test-Aankoop in ons land heeft opgestart tegen Facebook, mengt de consumentenorganisatie zich nu ook in een Californische rechtszaak tegen het sociale netwerk. Inzet zijn geheime e-mails van Facebook-toplui - documenten die Mark Zuckerberg en co. absoluut vertrouwelijk willen houden. Onder meer CNN, The Guardian en The New York Times hebben een soortgelijke procedure lopen. De bewuste mails doken op in een rechtszaak tussen Facebook en een appontwikkelaar. "In de berichten discussiëren hooggeplaatste personen bij Facebook over de commerciële strategie rond het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van z'n gebruikers", zegt Test-Aankoop-woordvoerder Simon November. "De e-mails zijn razend interessant voor de collectieve vordering die in ons land op 29 oktober voorkomt en waarvoor al meer dan 25.600 mensen zich hebben ingeschreven."

