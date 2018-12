Test-Aankoop: "Stel slimme meters uit" 14 december 2018

00u00 0

De invoering van de slimme meter moet uitgesteld worden, zegt Test-Aankoop. De consumentenorganisatie wijst naar de aanhoudende problemen met het datasysteem. De verplichte invoering van de slimme meters was in Vlaanderen aanvankelijk gepland vanaf januari. Omdat er vertraging was, zouden de meters vanaf 1 juli 2019 geïnstalleerd worden. Het datasysteem is een cruciale factor bij de invoering van de digitale meters, omdat het de consument in staat moet stellen elektriciteit te verbruiken wanneer die goedkoop is via zogenaamde "slimme tarieven", of het hen mogelijk moet maken hun overtollige stroom te vermarkten. Volgens Test-Aankoop is het de komende twee jaar niet mogelijk om de meter slim te maken, omdat de technologie ontbreekt. Nutsbedrijf Fluvius, de combinatie van Eandis en Infrax, spreekt dat in een reactie tegen en argumenteert dat de nieuwe, slimme mogelijkheden vanaf het begin zullen werken voor de consument.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN