Test Aankoop start rechtszaken voor honderden reizigers 25 augustus 2018

Test Aankoop is gisteren met een reeks dossiers tegen Ryanair naar de rechtbanken van Charleroi en Zaventem gestapt. De consumentenorganisatie hoopt een vergoeding te krijgen voor honderden reizigers die getroffen werden door stakingen deze zomer. In totaal kregen ze 1.350 klachten binnen van passagiers. Die kregen geen vergoeding, omdat een staking volgens Ryanair valt onder "uitzonderlijke omstandigheden". Volgens Test Aankoop is dat in strijd met eerdere rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Het selecteerde daarom een reeks dossiers om in hun naam een schadevergoeding te eisen en heeft er alle vertrouwen in dat dat zal lukken. Daarna zal de organisatie opnieuw naar Ryanair stappen. Als de maatschappij dan nóg niet plooit, zullen ook andere dossiers aangepakt worden, tot elke passagier is vergoed.

