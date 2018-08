Test-Aankoop sleept Ryanair voor de rechter 10 augustus 2018

De consumentenorganisatie Test-Aankoop stapt naar de rechtbank omdat luchtvaartmaatschappij Ryanair weigert passagiers te vergoeden voor vluchten die geannuleerd werden door de recente stakingen. Test-Aankoop heeft zo'n vijftig dossiers in handen van gedupeerden van de stakingen van 25 en 26 juli en 10 augustus. Ryanair verschuilt zich achter overmacht. Maar volgens de consumentenorganisatie oordeelde het Europees Hof van Justitie in het verleden al dat een interne staking bij een luchtvaartmaatschappij geen geval van overmacht is. Test-Aankoop plant daarom de dossiers op 20 augustus naar de vrederechter te brengen.

