Test Aankoop onderneemt stappen tegen vliegmaatschappijen: “Typfout verbeteren? 160 euro of vliegtuig vertrekt zonder u” DB

21 oktober 2019

05u00 8 De Krant Wie een vliegticket boekt en bij de reservering per ongeluk een foutje tikt in zijn naam, moet tot 160 euro ophoesten om dat te verbeteren. "Buiten alle proportie en illegaal", zegt Test Aankoop, die juridische stappen onderneemt tegen tien luchtvaartmaatschappijen.

"Luchtvaartmaatschappijen dwingen passagiers soms tot heel hoge kosten om een tikfout in hun naam, gemaakt bij de reservering van een vlucht, te kunnen rechtzetten", zegt Simon November van Test Aankoop. "Volgens ons is dit illegaal. We hebben tien luchtvaartmaatschappijen een ingebrekestelling gestuurd met het verzoek om binnen de 15 dagen een einde te maken aan deze praktijk, zo niet zullen wij de zaak aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank." De meeste luchtvaartmaatschappijen voorzien de mogelijkheid om typfouten recht te zetten op voorwaarde dat daar een bepaald bedrag voor wordt betaald. Dat is het geval bij Brussels Airlines (25 euro om tot twee karakters te wijzigen), Emirates (30 euro), TAP Air Portugal (25 euro om tot drie karakters te wijzigen) en Ryanair (115 of 160 euro, afhankelijk van of je dat online of op de luchthaven doet). Bij British Airways moet je het tariefverschil betalen indien de prijs van het ticket ondertussen zou zijn gestegen. Idem bij Vueling, dat ook nog eens een vaste vergoeding van 50 euro aanrekent. Wie niet betaalt, zal niet vliegen.

Extra inkomsten

"Voor Test Aankoop zijn deze kosten buiten alle proportie. Deze praktijk is in feite niet meer dan een extra bron van inkomsten voor luchtvaartmaatschappijen en heeft niets te maken met een extra dienstverlening voor de passagier."

Bij Brussels Airlines raden ze elke passagier aan om online reserveringen altijd heel goed na te kijken. "Als je je fout binnen 24 uur na de boeking vaststelt, dan kun je bij ons gratis aanpassen", zegt woordvoerster Kim Daenen. "Anders is er inderdaad een kost aan verbonden, om de eenvoudige reden dat er effectief personeel aan te pas komt om zo'n foutje recht te zetten." (DB)