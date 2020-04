Exclusief voor abonnees Test-Aankoop krijgt in week al 100 meldingen van coronafraude 08 april 2020

00u00 0

Test-Aankoop heeft in een week tijd al meer dan honderd meldingen van 'coronamisbruik' gekregen via zijn nieuwe meldpunt. Meestal gaat het om plotse prijsstijgingen, vooral voor beschermingsmateriaal (maskers en hydroalcoholische gel), voedingswaren en levensmiddelen. De organisatie noteerde ook een vijftiental meldingen over leveringskosten en uitgestelde leveringen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen