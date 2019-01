Test-Aankoop klaagt Italiaans farmabedrijf aan 21 januari 2019

00u00 0

Test-Aankoop gaat bij de Belgische Mededingingsautoriteit een klacht indienen tegen Leadiant Biosciences. Het Italiaanse farmabedrijf kocht de voorbije jaren alle producenten van het levensnoodzakelijke geneesmiddel CDCA op en sloot ze vervolgens één voor één. Daardoor heeft Leadiant nu het monopolie in handen. De prijs voor het geneesmiddel is in tien jaar tijd al 335 keer duurder geworden. "Dit is strafbaar", zegt Test-Aankoop. "Wij bereiden een klacht voor." Als die gegrond blijkt, kunnen de Italianen een boete krijgen die oploopt tot 10% van de jaaromzet. (JBG)