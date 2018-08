Test-Aankoop heeft 900 dossiers tegen Ryanair 17 augustus 2018

Na de stakingen bij Ryanair, waardoor in juli en augustus telkens tientallen vluchten geschrapt werden, zijn 900 mensen naar Test-Aankoop gestapt om de lagekostenmaatschappij aan te klagen. De consumentenorganisatie zal eerst met 50 dossiers naar de rechter stappen in Charleroi en Zaventem, afhankelijk van waar de passagiers moesten vertrekken. "Als de vrederechter ons gelijk geeft, stappen we met de overige dossiers naar Ryanair met de vraag om die mensen te vergoeden. Als ze dan nog weigeren, gaan we daarmee ook naar de rechter", zegt Simon November van Test-Aankoop. De organisatie eist dat Ryanair zijn passagiers compenseert en eventuele andere schade vergoedt.