Test-Aankoop beoordeelt 16 alles-in-ééntabletten: check hier hoe jouw product scoort W5 van Lidl beste vaatwastablet Stefan Vanderstraeten

05 oktober 2019

00u00 1 De Krant Nu de dagen weer korter worden en we 's avonds het liefst zo snel mogelijk in onze zetel duiken, draait de vaatwasser onvermijdelijk weer overuren draaien. Met welke alles-in-één-tabletten? Test-Aankoop vond één duidelijke winnaar: de W5-tabletten van Lidl.

Nu iedereen de mond vol heeft van milieuvriendelijkheid, haalde ook Test-Aankoop bij de test van 16 alles-in-één-vaatwastabletten het groene vergrootglas boven. "We houden in onze tests natuurlijk rekening met de schoonmaakprestaties, het drogen en andere aspecten zoals de glans, maar hechten daarnaast ook groot belang aan de milieu-impact van de geteste producten", klinkt het bij de consumentenorganisatie. Dus werd niet alleen gelet op de aanwezigheid van moeilijk afbreekbare stoffen of schadelijke parfums, maar ook op de verpakking: "Vooral de hoeveelheid verpakking per dosis én de mate waarin de verpakking gevuld is."

