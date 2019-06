Test-Aankoop: "Benadeelden moeten schadevergoeding eisen” Sven Ponsaerts

29 juni 2019

05u03 0 De Krant De organisatie liet gisteren aanvankelijk weten dat het iedereen die een ticket kocht via Festicket en Eventbrite zal terugbetalen. Later klonk het echter dat de zaak zal worden 'bekeken'. Blijft de vraag wat zo'n belofte werkelijk waard is. Festivalgangers kunnen volgens Test-Aankoop sowieso een schadevergoeding eisen.

"De overeenkomst om tegen betaling van de ticketprijs een dienst te leveren, is hier uitgevoerd", stelt woordvoerder Simon November. "De benadeelden moeten dus een schadevergoeding eisen: de terugbetaling van de tickets en in principe ook de service- en boekingskosten. Daar hebben ze gewoonweg recht op. Desnoods dwingen ze die terugbetaling via juridische weg af, al is de vraag of een omslachtige procedure via de vrederechter het nadeel waard is."

Test-Aankoop bekijkt daarom of het een 'collectieve rechtsvordering', waarbij alle benadeelden zich kunnen groeperen, zal instellen. "We deden dat eerder onder meer ook na het WK in Brazilië, waar de organisator van de Duivelscamping DeVillage de overeenkomst eveneens niet uitvoerde zoals beloofd."

Meester Peter Henriksen, die als advocaat geregeld voor festivals optreedt, meent toch dat die vraag om terugbetaling voor discussie vatbaar is. "Alles hangt af van de specifieke, contractuele verkoopsvoorwaarden, én de mate waarin de afgelasting om eventuele overmacht gaat. Is dat het geval, dan kan een organisatie zich makkelijker aan haar contractuele aansprakelijkheid onttrekken.”