Tessenderlo stelt over hele lijn teleur 15 maart 2018

Analisten hebben geen goed woord over voor de jaarcijfers van chemiegroep Tessenderlo. "Ontgoochelend", klinkt het unaniem. Op de beurs zakte het aandeel bijna 6%. Het enige positieve punt is de omzetgroei van 4,2% tot 1,66 miljard euro. Dat was een fractie beter dan verwacht. Maar qua resultaten blijft de groep ver onder de verwachtingen. Zowel de brutobedrijfswinst van 183,3 miljoen euro als de operationele winst van 111,3 miljoen lag circa 6% lager. In alle divisies verminderde de rendabiliteit. Dat is grotendeels te wijten aan de hogere grondstoffenprijzen. Tessenderlo slaagde er niet in om die door te rekenen aan de klanten. Daarnaast speelden opstartkosten in Frankrijk de chemiegroep parten, net als de zwakkere dollar. Veel beterschap wordt dit jaar niet verwacht. Tessenderlo rekent op een brutobedrijfswinst in lijn van vorig jaar, want de zwakkere dollar en de hevigere concurrentie voor meststoffendochter Kerley zullen de resultaten blijven tergen. Beurshuis Degroof Petercam verlaagt daarom het koersdoel voor het aandeel tot 37 euro (advies: houden). (FrD)

