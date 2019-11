Exclusief voor abonnees Tessa Dixson speelt op 23 november in Jeugdhuis Okapi voor 'CC on Tour' 08 november 2019

00u00 0

Net zoals voor het concert van Milo Meskens in 2018 gaat het CC 'on tour' naar Jeugdhuis Okapi. Dit keer viel de keuze op de jonge belofte Tessa Dixson. Zij is op zaterdag 23 november te gast in het jeugdhuis in de Kerkstraat.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu