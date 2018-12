Tesla toont interesse in Zeebrugge 12 december 2018

Komt er een Tesla-vestiging in Zeebrugge? Op verschillende jobsites, waaronder die van de VDAB, staan immers vacatures voor een job bij Tesla in Zeebrugge. Dat is opvallend, want de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens heeft daar geen vestiging. Volgens het vakblad 'Flows' zou het gaan om jobs bij wagenafhandelaar ICO. "We hebben een mooi contract afgesloten voor de behandeling van elektrische voertuigen", zegt ICO-topman Marc Adriansens. "Het merk wenst niet vernoemd te worden, maar we kunnen wel melden dat we ons voorbereiden op de komst van elektrische voertuigen. ICO investeert in 300 oplaadpunten en breidt het Vehicle Processing Center uit om die wagens te inspecteren en accessoires te monteren."

