Tesla stelt op 14 maart z'n nieuwe SUV voor 05 maart 2019

Tesla, de Amerikaanse producent van elektrische wagens, zal op 14 maart zijn nieuwste 'Model Y' voorstellen. Dat is een vrijetijds-4x4, zo kondigde topman Elon Musk aan via Twitter. Het Model Y zal voor het eerst getoond worden in Los Angeles. De SUV wordt gebouwd op het platform van het Model 3. Hij zal 10% groter zijn dan het Model 3, en dus ook 10% duurder, zo laat Musk al weten. Enkele dagen geleden lanceerde Tesla een goedkopere versie van zijn Model 3, de auto die van het bedrijf een volumefabrikant moet maken. Die zal voortaan op de website van het bedrijf besteld kunnen worden voor een basisprijs van 35.000 dollar voor belasting.