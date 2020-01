Exclusief voor abonnees Tesla praat binnenkort met voetgangers 14 januari 2020

Tesla-baas Elon Musk maakt zich sterk dat zijn wagens binnenkort met voetgangers kunnen praten. In een tweet waarin hij die nieuwe functie aankondigde, deelde de CEO een korte clip waarin een Model 3 zegt: 'Blijf daar niet staren, stap in.' Om aan Europese regelgeving te voldoen, krijgt de elektrische wagen sowieso een speaker onder de voorbumper. Daarmee produceert hij geluid tot ongeveer 30 km/u, zoals de Europa dat vraagt. Musk stelt dat de nieuwe functie gecombineerd kan worden met het bestaande alarmsysteem, dat gebruikt wordt om potentiële dieven af te schrikken. Musk zei in een extra tweet ook nog dat de auto "een scheet" zou kunnen laten in de richting van voorbijgangers. Zijn bericht moet met een korrel zout genomen worden: of de geluidseffecten er ook daadwerkelijk komen, is nog onduidelijk.

