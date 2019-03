Exclusief voor abonnees Tesla Model 3 meteen bestverkochte e-wagen in Europa 30 maart 2019

De goedkoopste versie kost nog meer dan 55.000 euro, maar Tesla's Model 3 was in februari de bestverkopende volledig elektrische auto in Europa. De Amerikaanse wagen laat de concurrentie - de nochtans goedkopere Nissan Leaf en Renault Zoe - ver achter zich. Ook in het volledige segment van de sedan-middenklassers laat het Tesla-model zich meteen gelden: in februari was Model 3 de bestverkopende 'premium midsize sedan' in Europa, en daarmee meer gegeerd dan de populaire Mercedes C-Klasse, Audi A4 en BMW 3-Serie. De 'uitgeklede' versie van Model 3, de variant met zwakkere batterij - in de VS vanaf 35.000 dollar leverbaar - moet binnen drie tot zes maanden ook in Europa te koop zijn. (SPK)