Tesla leidt aandacht af met nieuwe uitvoering Model 3 22 mei 2018

00u00 0

Elon Musk, de visionaire ondernemer achter Tesla, pakte dit weekend uit met een nieuwe uitvoering van het Model 3. De luxueuzere editie van het instapmodel bevat twee elektromotoren, heeft een bereik van 500 km en haalt 100 km/uur in 3,5 seconden. Aan dit model hangt wel een prijskaartje van 78.000 dollar, dubbel zoveel als het normale Model 3. En evenveel als de BMX M3. "Maar je krijgt wel een 15% snellere wagen met een betere wegligging", zegt Musk. Met de voorstelling laat Musk doorschemeren dat de problemen opgelost zijn en de productie de hoogte in kan. Tegen juli wil Tesla 5.000 wagens per week van de band laten rollen. Maar analisten twijfelen aan dat doel. Anders is deze nieuwe uitvoering niets meer dan een marketingstunt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN