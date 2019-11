Exclusief voor abonnees Tesla gooit eigen ruiten in 23 november 2019

Gênant, zo kan je de onthulling van de nieuwe elektrische pick-uptruck van Tesla op z'n minst noemen. De chef design van de Amerikaanse autofabrikant wilde tonen dat de futuristisch uitziende 'Cybertruck' bijzonder robuust is, maar vernielde daarbij twee ruiten. Eerst werd met een sloophamer op een deur geslagen. Dat ging goed, maar een demonstratie met een metalen bal tegen een zijruit liep mis. Dat de barsten niet bij de show hoorden, bleek uit de reactie van de excentrieke topman Elon Musk (foto), die "oh my f*cking God" riep. Bij een tweede poging met een andere ruit en een minder harde worp ging het nog eens fout. (MAC)

