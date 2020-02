Exclusief voor abonnees Tesla breekt record na record 05 februari 2020

De bouwer van elektrische wagens Tesla is zo goed bezig dat de beurskoers van het bedrijf de stratosfeer verkent. Het bedrijf heeft een pak goed nieuws te melden en wordt daarvoor beloond. De productie van de populaire wagens, die op zich al een heuse hype hebben ontketend, versnelt. Daarboven komt nog dat het bedrijf nu ook winst kan maken, wat amper is gebeurd in de geschiedenis van het bedrijf. Een halfjaar geleden nog maar zag het er veel slechter uit, en gaven fans het één voor één op. Nu gebeurt hetzelfde met de critici, waardoor Tesla op een paar maanden tijd vier keer zo veel waard werd. Omgerekend naar euro was Tesla bij het sluiten van Wall Street 145 miljard waard. Wat autobouwers betreft is enkel het Japanse Toyota nog groter. (SWA)

