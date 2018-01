Tesla blijft sputteren 00u00 0

Tesla slaagt er maar niet in de productie van zijn Model 3 op snelheid te krijgen. In oktober, november en december werden in totaal nog maar 1.550 exemplaren gebouwd. Dat zijn er slechts half zoveel als analisten verwachtten. Nochtans is het de bedoeling dat de producent met dat meer betaalbare model de grote massa bereikt. De autobouwer laat ineens ook weten pas ten vroegste halverwege dit jaar 5.000 wagens per week te kunnen afleveren, terwijl het eerder beloofde die doelstelling afgelopen december al te halen. "Met de nieuwe vertraging verliest Tesla kostbare tijd ten opzichte van de concurrentie", waarschuwen de analisten van KBC Asset Management. "Dit jaar, maar vooral in 2019, komt er immers een rist elektrische modellen van de Duitse premiummerken op de markt. Dan zal Tesla zijn unieke positie kwijtspelen."

