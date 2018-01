Tesla-baas krijgt geen loon 24 januari 2018

Tesla-oprichter Elon Musk (46, foto) zal de producent van elektrische wagens ook de komende jaren blijven leiden. De Amerikaanse miljardair tekende een nieuwe overeenkomst voor tien jaar. Opvallend: zijn verloning hangt af van zeer ambitieuze doelstellingen. Zo ontvangt Musk geen cent zolang Tesla verlieslatend blijft. Wel kan hij uitkijken naar 1% van de aandelen, op voorwaarde dat de kaap van 100 miljard dollar beurswaarde wordt gerond. Vandaag is de autoproducent zo'n 59 miljard waard. Vanaf dan kan zijn verloning met elke 50 miljard dollar extra beurswaarde omhoog, met de bedoeling binnen tien jaar de 650 miljard te overschrijden. Dat zou Tesla in het rijtje zetten van ondernemingen als Google-moederbedrijf Alphabet en Microsoft. Volgens het nieuwe contract kan Musk de komende jaren wel doorschuiven naar de functie van voorzitter of productdirecteur. Dat maakt de weg vrij voor een nieuwe CEO, maar die zou nog steeds aan de oprichter moeten rapporteren.

