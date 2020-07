Exclusief voor abonnees Terwijl wij meer mondmaskers willen, wil Duitse minister er minder 10 juli 2020

In Duitsland gaan stemmen op om de mondmaskerplicht in winkels te versoepelen. Sinds 29 april is het dragen van een mondmasker in het hele land verplicht op het openbaar vervoer, in openbare ruimtes en in winkels. Deze maatregel bleek belangrijk in het bestrijden van het virus én het heropenen van de economie. De minister van Economische Zaken van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern Harry Glawe pleit nu echter voor het einde van de maskerplicht in winkels - liefst in heel Duitsland. Het dragen van een masker zou volgens Glawe de consumptie en dus de economie schaden. Dat wordt echter niet gestaafd door de cijfers. In mei groeide de detailhandel in Duitsland - met mondmaskers in winkels - met bijna 14 procent. Landen zonder mondmaskerverplichting tonen geen beter consumptiebeeld.

