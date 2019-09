Terwijl politie huis doorzocht, lag ze misschien al dood in eigen tuin Acht dagen na vermissing is lichaam vrouw (67) gevonden SRB/DCRB/JDG/DVL

05u00 0 De Krant Acht dagen zocht de politie naar de vermiste Lutgarde Maes (67) uit het Oost-Vlaamse Sint-Maria-Oudenhove. Haar huis werd zelfs een paar keer doorzocht, zonder resultaat. Afgelopen vrijdag, luttele uren nadat een opsporingsbericht werd uitgestuurd, werd haar lichaam gevonden in haar eigen achtertuin.

Twee vrijdagen geleden belde een ongeruste Nederlandse vrouw de politie in België. Ze had die dag afgesproken met haar Oost-Vlaamse vriendin Lutgarde 'Lut' Maes (67), maar die kwam niet opdagen en liet helemaal niks van zich horen. Die 6de september zelf was Lut 's voormiddags nochtans nog gezien bij haar huis.

Was bleef hangen

Al snel bleek dat de Nederlandse vriendin niet de enige was die zich zorgen maakte. "Op zaterdag hing dezelfde was aan de lijn als de dag ervoor", zegt een buurvrouw. "Ik vond dat eigenaardig, want het was slecht weer. Normaal zou ze haar was wel binnenhalen. Zou ze daar toen al gelegen hebben?"

Lut woonde al anderhalf jaar alleen in het huis dat ze zo'n twintig jaar geleden bouwde aan de Elverenberg, op de grens van Brakel en Zottegem. "Ze had verschillende relaties", aldus de buurvrouw. "Haar laatste echtgenoot was vroeger een hoogleraar aan de KU Leuven. Zelf was ze ook hoger opgeleid. Ze haalde op latere leeftijd nog een diploma filosofie aan de universiteit. Lutgarde en haar partner hebben hier samen gewoond tot hij anderhalf jaar geleden verhuisde naar een rusthuis."

Nooit zonder vragen op reis

Dat Lutgarde een tijdje wegging, was niet ongewoon, zeggen de buren. "Ze had veel interesse in andere culturen. Haar huis stond vol Afrikaanse kunstwerkjes. Ze reisde vaak, maar nóóit zonder iemand te vragen om haar kippen te voeren."

De politie heeft de voorbije week het huis van de vrouw wel een paar keer doorzocht, maar dat leverde niets op. Ook de ondervraging van buren maakte de speurders niets wijzer. Daarom werd afgelopen vrijdag, op vraag van het parket Oost-Vlaanderen, nog een opsporingsbericht verspreid. Amper een paar uur later vonden agenten de vrouw in de tuin achter haar woning. Het was een speurhond die de onderzoekers naar de plek bracht. Of de ploeg naar aanleiding van een tip kwam of op basis van aanwijzingen uit eerder sporenonderzoek, is niet bekend.

Luide schreeuw

De buren van de vrouw vragen zich al een heel weekend af wat er met Lutgarde is gebeurd. "Weet je wie we hier sinds de verdwijning al lang niet meer gezien hebben? Haar tuinman", begint een buur. "Hij werkte voor Lut, maar ze waren ook heel close. Ik zag hem bijna dagelijks door de straat rijden, vaak in haar gele autootje. Soms met Lut erbij, soms zonder."

Bovendien hebben buren een paar maanden geleden ook al politie aan de deur gehad. "We zaten in de tuin toen een agent aanbelde. Hij vroeg of we een luide vrouwenschreeuw hadden gehoord", zegt de buur. "Dat hadden we niet. We hadden onze muziekspeler nogal luid staan. Misschien hadden we anders wel iets gemerkt."

Het parket van Oudenaarde startte een moordonderzoek, maar geeft verder geen commentaar over wat er met het slachtoffer gebeurd is. Er wordt ook niet bevestigd of de tuinman al dan niet een verdachte is en hoe lang het lichaam al in de tuin lag.

De familie van Lutgarde Maes werd ingelicht over de vondst van het lichaam. Haar zoon wilde niet reageren op de feiten.

