Terwijl Mathilde naar kinderen luistert, kijkt Filip naar vliegtuigjes

Het ziet er speels uit, maar de koningin en de koning waren gisteren op de tweede dag van het staatsbezoek in Luxemburg met ernstige zaken bezig. Mathilde trok richting universiteit, waar ze zag hoe laptops worden gebruikt om kinderen met leermoeilijkheden getallen beter te doen begrijpen. Omdat haar schoonmoeder, groothertogin Maria Teresa, door haar knie gezakt is en op 10 oktober geopereerd werd, vergezelde kroonprinses Stéphanie de koningin. De prinses trouwde in 2002 met troonopvolger Guillaume. Ze werd geboren in Ronse en heeft nog steeds een Belgisch paspoort. Ook het kleed van de koningin was Belgisch. Ze droeg overdag Dries Van Noten en schakelde 's avonds op het galaconcert over op Natan, waarvan ze dinsdag ook al een ensemble droeg. Geen toeval in deze week van de Belgische mode. De koning was intussen op bezoek in de militaire kazerne van Diekirch waar hij met zijn neef groothertog Henri een rondleiding kreeg. Ons land en Luxemburg hebben samen zeven vliegtuigen A400M besteld waarvan de eerste volgend jaar wordt geleverd. Ze zullen in Melsbroek de oude C-130 vervangen. Koning en groothertog bewonderden alvast de miniatuurversie. (PhG)

