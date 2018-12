Terwijl gele hesjes stenen gooien, krijgen tien blote borsten politie stil 17 december 2018

In een door gele hesjes gedomineerd Parijs hebben vijf vrouwen verkleed als 'Marianne' - hét symbool van Frankrijk - op hun manier gedemonstreerd, een stunt van de Luxemburgse artieste Déborah de Robertis. Een half uur stonden de Mariannes met ontblote borsten op de Champs-élysées roerloos tegenover de ordediensten, die niet ingrepen. Dat deden ze wél tegen de gele hesjes, die even verderop met stenen en flessen naar de politie gooiden. 157 mensen werden opgepakt. In heel Frankrijk kwamen overigens 'slechts' 66.000 gele hesjes op straat, terwijl dat er vorig weekend 126.000 waren.

