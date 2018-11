Terwijl ene zus stopt met topzaak, valt andere in de prijzen BESTE AZIATISCHE RESTAURANT VAN BELGIË Dietert Bernaers

10 november 2018

00u00 0 De Krant Elf jaar na haar grote zus kreeg Hoa Truong (39) deze week van Gault & Millau de titel van beste Aziaat voor haar pas geopende zaak BÚN Bar & Restaurant in Antwerpen. Net in de week dat Quyen (47) een Te Koop-bordje aan de gevel van Little Asia had gehangen, haar gerenommeerde restaurant in Brussel. Twee zussen geboren in Vietnam, opgegroeid in België. Succesvolle dochters van een arme bootvluchteling. "Toen papa destijds in Wichelen arriveerde, werd hij met open armen ontvangen door het hele dorp. Dat zou vandaag allicht niet meer het geval zijn."

Nee, zeg. Dáár had ze allemaal geen tijd voor. Quyen (spreek uit: Gwen) had een restaurant te runnen. Een gezin ook. En ze moest die dag nog kookles geven. Kleine zus moest maar naar die uitreiking gaan. Ze duwde de uitnodigingen van Gault & Millau in de handen van Hoa; haar jongste zus werkte al een tijdje voor Quyen in Little Asia. "Ga jij maar, misschien is het wel een leuk feestje." Dat moest je Hoa geen twee keer zeggen. Maar helaas... Ze belandde in een schier eindeloze file. En zo gebeurde het dat Little Asia in 2007 uitgeroepen werd tot beste Aziatische restaurant van België en dat de toevallig aanwezige sommelier de prestigieuze prijs in ontvangst moest nemen.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN