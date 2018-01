Terugkeer van Trebel levert punt en schorsing op 29 januari 2018

Adrien Trebel keerde gisteren terug naar de oude stal van Sclessin. De middenvelder kende een wat ongelukkige avond. Niet alleen pakte hij een vijfde gele kaart waardoor hij zondag geschorst is tegen KV Mechelen, ook in het spel kon hij slechts zelden zijn stempel drukken. "Mijn positie in het veld was anders dan gewoonlijk", gaf hij zelf de verklaring. "Met Hanni als diepste spits moest ik achter hem spelen, dus hoger dan gebruikelijk. Daardoor kwam ik ook minder aan de bal. Aan de rust heeft de trainer me nog eens goed uitgelegd hoe ik mijn positie moest invullen. Na de rust ging het dan ook beter."

