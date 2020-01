Exclusief voor abonnees Terugkeer nakend Hazard traint met groep 31 januari 2020

00u00 0

Hij is bijna terug. Bijna. De voorbije dagen toonde Eden Hazard zich al bedrijvig met het oog op een snelle comeback. Tot gisteren trainde hij nog apart, zowel in de fitness als op het oefenveld. Gisteren heeft onze nationale kapitein voor de eerste keer sinds z'n enkelblessure - die hij twee maanden geleden opliep in de match tegen PSG - opnieuw meegetraind met de groep. De derby tegen Atlético Madrid van komende zaterdag komt waarschijnlijk nog net te vroeg.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis