Terugkeer Lamkel Zé nog niet voor meteen 27 juli 2019

00u00 0

Antwerp begint aan het nieuwe seizoen zonder één van zijn smaakmakers uit het vorige. Meer dan een maand zit Lamkel Zé intussen in de Antwerpse B-kern en de Great Old overweegt nog steeds niet om hem een nieuwe kans te geven. "Er is meer aan de hand dan de trainingen die hij in het begin van de voorbereiding oversloeg", zegt Bölöni. "Het is een algemeen probleem. Er liepen al dingen mis aan het einde van vorig seizoen, er waren issues voor de eerste training nog moest beginnen en hij heeft in de kranten dingen gezegd die niet horen. Respect is het eerste wat we van hem verwachten en een signaal dat hij volwassen wil worden. Een jammerlijke zaak. Of hij niet beter vertrekt? Alleen God heeft een antwoord op die vraag. Wij werken intussen verder. Zelfs de grootste fouten moet je kunnen vergeven, maar dan moet hij wel eerst tonen dat hij van goeie wil is." (SJH)

