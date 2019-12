Exclusief voor abonnees Terugkeer Caals & Van Vooren doet kaartjesverkoop 'Winterrevue' boomen 13 december 2019

De 'Winterrevue Extra Large' beleeft pas morgen, op 14 december, zijn feestelijke première, maar is nu al een succes. Dat heeft volgens de organisatoren alles te maken met de terugkeer van het komische duo Caals & Van Vooren. Luc Caals en Dirk Van Vooren bouwden decennia geleden een revuetraditie op, maar besloten in 2006 elk hun eigen weg te gaan. Regisseur Stany Crets bracht hen weer samen voor zijn vijfde 'Winterrevue', die tijdens de eindejaarsperiode in Theater Elckerlyc doorgaat. In voorverkoop werden al meer dan 10.000 tickets verkocht, een record. Naast de sketches met de twee komieken staan er ook zang en dans op het programma met Patrick Onzia, Britt Van der Borght, Hella Vanderheyden, Ann Van den Broeck en een showballet. Eric Melaerts en zijn orkest zorgen voor de livemuziek.

