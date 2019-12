Exclusief voor abonnees Teruggekeerde IS-vrouwen willen nieuwe rechtszaak 14 december 2019

Fatima en Rahma Benmezian, de twee Borgerhoutse zussen die eind vorige maand door Turkije naar ons land teruggestuurd zijn, willen hier opnieuw worden berecht. Toen ze nog in Syrië zaten, zijn ze bij verstek veroordeeld tot vijf jaar voor deelname aan een terroristische groep. "Hun verhaal is toen alleen door derden verteld, ze willen nu de mogelijkheid om zelf hun verhaal te doen over hun vertrek uit België en hun terugkeer", aldus hun advocaten. Wie bij verstek veroordeeld is, kan verzet aantekenen tegen het vonnis, waarna het proces wordt overgedaan. De zussen hebben tot maandag de tijd om dat te doen. Gisteren lieten hun raadsheren verstaan dat de verzetsakte die dag nog aan het parket zou worden bezorgd.

