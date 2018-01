Terug van weggeweest Djokovic & Wawrinka 00u00 0

Zowel Novak Djokovic (ATP 14) als Stan Wawrinka (ATP 8) speelden hun eerste match sinds een blessurepauze van zes maanden. En dat deden ze zeer behoorlijk. De Servische superster won makkelijk (6-1, 6-2, 6-4) van Young, terwijl de van een knieoperatie terugkerende Zwitser het met 6-3, 6-4, 2-6, 7-6 haalde van Berankis. "Het was geweldig om weer op de baan te staan", klonk het bij allebei. Djokovic moest wel even tekst en uitleg geven bij zijn interventie op de spelersmeeting, waar hij voor meer prijzengeld op de grandslamtoernooien zou geijverd hebben. "Alles is een beetje opgeblazen", zei de zesvoudige Australian Open-winnaar. "Ik heb bijvoorbeeld nooit over een mogelijke boycot gesproken." (FDW)