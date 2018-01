Terug van weggeweest 'BBC' redt Real Madrid 29 januari 2018

Na de bekeruitschakeling tegen Leganés had Real iets recht te zetten. Uit bij Valencia gingen ze met 1-4 winnen. Voor het eerst in 280 dagen kon coach Zinédine Zidane nog eens een beroep doen op 'BBC' - Bale, Benzema en Ronaldo. De Portugees zette zijn ploeg al bij de rust op weg naar de zege door twee strafschoppen te benutten. Omgezette strafschop nummer 100 en nummer 101 uit zijn carrière. Daartegenover staan maar 19 missers, goed voor 84,2% omgezette strafschoppen. Valencia prikte na rust tegen via Mina, maar Marcelo en later ook Kroos gaven de Madrileense zege nog extra glans. Real staat in de Primera División wel nog steeds op een teleurstellende vierde plek. (KDZ)