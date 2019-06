Exclusief voor abonnees Terug naar school... met een kogelvrije vest 20 juni 2019

00u00 0

In een kunstgalerij in New York staan mannequins opgesteld die kogelvrije vesten voor kinderen dragen. Bezoekers kunnen de vestjes, ontworpen in vrolijke kleuren, ook zelf passen. Of ze kunnen plastic geweertjes met een grijpkraan proberen te bemachtigen, zoals bij een kermisattractie. De tentoonstelling kreeg de provocerende titel 'Back to School Shopping' en is een aanklacht tegen het wapengeweld op Amerikaanse scholen. Straatartiest WhIsBe, wiens identiteit nog steeds niet bekend is, tekende voor de expo. Hij maakt wel vaker geëngageerde kunstwerken. Met zijn 'McDictator', een combinatie van het gezicht van clown Ronald McDonald en het lichaam van Adolf Hitler, werd hij wereldberoemd. (LVB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis