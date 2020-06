Exclusief voor abonnees Terug naar kantoor of toch maar thuis blijven werken? 06 juni 2020

Raakte u de voorbije maanden ook zo makkelijk gewend aan dat thuiswerken en kijkt u nu op tegen de terugkeer naar kantoor? Of mist u het sociaal contact en snakt u er juist naar uw collega's eindelijk in levende lijve terug te zien? Telewerk, een vloek of een zegen? Een mix van twee à drie dagen thuis en evenveel dagen op kantoor kan het antwoord zijn.