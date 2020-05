Exclusief voor abonnees Terug naar af: kleine Premier Leagueclubs willen in eigen stadion spelen 12 mei 2020

Terug naar af voor de Premier League. De regering mag dan wel het licht op oranje hebben gezet voor voetbal achter gesloten deuren vanaf 1 juni, maar de clubs raken er onderling maar niet uit. In de vergadering van maandag bleken plots twaalf clubs tegen het advies om de rest van de competitie op neutraal terrein af te werken. De kleine clubs hebben meerdere medestanders gevonden. Ze willen zoals in de Bundesliga gewoon in eigen stadion kunnen spelen. De Premier League stapt nu terug naar de regering om toestemming te vragen te mogen afwijken van het oorspronkelijk plan. Ondanks tegenkanting van de politie en de veiligheidsdiensten.

