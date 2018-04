Terroristen raken achter tralies net sneller aan wapens: politie heeft geen vat op zwarte markt Guy Van Vlierden

19 april 2018

05u00 0 De Krant Een terrorist raakt niet zo makkelijk aan een vuurwapen als vaak wordt gedacht. Maar nu er steeds meer extremisten in de gevangenis vliegen, kunnen ze juist daar de nodige contacten opdoen. En bij de politie ontbreekt het nog aan samenwerking tussen de diensten die met terrorisme en illegale wapenhandel bezig zijn.

Vuurwapens zijn het belangrijkste middel van terroristen geworden, zo stipte Europol recent nog aan. Soms worden die nog in combinatie met explosieven gebruikt, zoals bij het Parijse bloedbad van november 2015 - maar steeds vaker vallen de doden door de loop van een geweer. Toch is het nog altijd niet zo gemakkelijk voor een moslimterrorist om vuurwapens in handen te krijgen. De illegale markt is heel gesloten en de misdaadorganisaties die de handel beheersen, schrikken ervoor terug om zaken te doen met terroristen - zo leert een lijvig onderzoeksrapport dat gisteren werd voorgesteld door het Vlaams Vredesinstituut.

