Terrorist verliest nationaliteit na aanslagplannen in Bergen 02 juli 2018

Noureddine Hamecha (36) is zijn Belgische nationaliteit kwijt door een vonnis van de rechtbank in Luik. De man, geboren in Algerije, heeft een uitgebreid strafblad met diefstallen en overvallen. Hij had ook banden met Islamitische Staat en ronselde jonge meisjes om met IS-strijders te trouwen. Toen hij in de zomer van 2016 werd opgepakt, had hij plannen gemaakt voor een aanslag in Bergen. Hamecha kreeg vorige week 10 jaar cel. Enkele weken geleden had de rechtbank in Charleroi voor het eerst de nationaliteit van een terrorist afgenomen. De 21-jarige Enis Sulejmani uit Verviers broedde op aanslagen in ons land en in Frankrijk. (KAV)