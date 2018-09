Terrorist ging naar Nederland "om Wilders te vermoorden" 05 september 2018

Dit is Jawed S., de man die naar Nederland kwam "om Wilders te vermoorden". Net voor hij in het station van Amsterdam vorige vrijdag twee Amerikanen neerstak, deelde hij op Facebook een video waarin de vlag van Nederland werd verbrand, zo onthult 'RTL Nieuws'. In dezelfde video wordt een foto getoond van Geert Wilders met een rood kruis erover. Daarbij wordt gezegd dat Wilders de islam en de profeet heeft beledigd. Twee dagen voor de terreurdaad plaatste de man bovendien een bewerkte foto op zijn profiel waarin een mes door het hoofd van Wilders wordt gestoken. Een oud-reisgenoot van S., zelf ook Afghaan, zei tegen 'RTL Nieuws' dat hij een paar dagen geleden hoorde van de plannen van S. "Hij ging naar Nederland om die hond te vermoorden." Uiteindelijk nam Jawed S. vorige week vrijdag de trein naar Nederland. Kort voor het middaguur kwam hij aan op het Centraal Station in Amsterdam.

