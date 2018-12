Terrorist doodt 2 mensen in Straatsburg 12 december 2018

Bij een schietpartij nabij een kerstmarkt in het Franse Straatsburg zijn zeker twee doden gevallen. Elf anderen raakten gewond, van wie er zeven erg aan toe waren. Ook de dader werd geraakt tijdens een vuurgevecht met een militair, maar hij kon zich alsnog uit de voeten maken. Het gerecht gaat uit van een terroristische daad. De schutter werd geïdentificeerd als een 29-jarige man die al bekendstond bij de veiligheidsdiensten. Sterker: hij zou gisterochtend aan een onderzoek ontsnapt zijn. De politie zou in zijn appartement granaten gevonden hebben. Gisteravond laat was hij nog voortvluchtig.

