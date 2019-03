Terrorist Christchurch gaat zichzelf verdedigen 19 maart 2019

De dader van het bloedbad in Nieuw-Zeeland heeft de advocaat die hem was toegewezen al ontslagen. Brenton Tarrant (28) zegt zichzelf te willen verdedigen tijdens zijn rechtszaak. De Australiër is al in beschuldiging gesteld van moord, maar waarschijnlijk hangen hem nog meer aanklachten boven het hoofd. De Nieuw-Zeelandse politie heeft intussen ook een tiener opgepakt die livebeelden van de aanslag op het internet deelde. De 18-jarige man zou ook een foto van één van de aangevallen moskeeën verspreid hebben met de woorden: 'Doelwit bereikt.' Hij blijft voorlopig in hechtenis, al vermoeden de speurders dat hij niet direct betrokken was bij het bloedbad.