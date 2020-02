Territoriumstrijd tussen supermarkten woedt in alle hevigheid Sven Watthy

20 februari 2020

05u00 0 De Krant Supermarkten in ons land bekampen elkaar met het mes tussen de tanden en ze hebben ongeveer allemaal uitbreidingsplannen. Zo doet Lidl er dit jaar nog eens zes locaties bij, en zal dat tempo blijven volhouden.

In de fusiegemeente Pelt gaat vandaag de spade in de grond. De plaatselijke Lidl zal er groeien van 800 naar 1.300 vierkante meter, in navolging van de vergrote Colruyt aan de overkant van de straat. Minder dan twee kilometer verder heeft Aldi ook al bijgebouwd, en dat was nog voor Jumbo zijn allereerste winkel in België opende op dezelfde straathoek. In totaal doen negen warenhuizen elkaar de duvel aan op een terrein van amper een zakdoek groot.

Nieuwe prijsvechter

Het Limburgse strijdtoneel is een miniatuur van de situatie in heel Vlaanderen. Winstmarges staan onder druk, en voor elke fractie marktaandeel wordt hard gestreden. Bijvoorbeeld met meer winkels. "In de komende twaalf maanden komen er zes winkels bij, onder meer in Asse en Sint-Niklaas", zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. "Het totaal zal stijgen van 305 naar 311, want we sluiten er geen enkele."

Daarnaast wordt er op een twintigtal locaties vernieuwd of vergroot, zoals in Pelt. De introductie van alweer een nieuwe prijsvechter heeft blijkbaar niemand afgeschrikt. "Na de komst van Jumbo is er weinig sprake van terugval in onze resultaten", geeft Colbrandt nog mee. Toch wil Lidl geen concrete cijfers delen.

Het Nederlandse Jumbo kwam eind vorig jaar naar ons land en opende drie winkels net onder de grens. Dit jaar komen er nog twaalf bij, in alle Vlaamse provincies behalve Vlaams-Brabant. Jumbo beweert dat de eerste cijfers ongeveer de helft boven de verwachtingen lagen, maar opnieuw krijgt niemand te zien over welke bedragen het gaat.

Intussen is Albert Heijn nog altijd bezig met de uitrol in ons land. Begin 2019 stond de teller op 42 winkels, en in de drie à vier jaar nadien zouden er '30 tot 50' bij komen. De Nederlanders zijn net als Jumbo van plan om niet buiten Vlaanderen te treden. Het gaat er dus hard aan toe in België, maar éxtra hard in Vlaanderen.

Kleinere formaten

De moedergroep van Albert Heijn is sinds een paar jaar ook baas over Delhaize. Daarvan komen er ongeveer 100 nieuwe bij in heel het land. Delhaize zet in op stadswinkels en gemakswinkels, vooral kleinere formaten dus.

En laat ons Carrefour niet vergeten: de Franse keten heeft het al jaren moeilijk in België, maar wil dit jaar opnieuw marktaandeel winnen. Van Pelt zal de groei niet komen, want daar ging de plaatselijke Carrefour een jaar geleden dicht. (SWA)