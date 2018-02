Terreurverdachte onderweg naar België gevat 15 februari 2018

In Parijs is een man gearresteerd die wordt verdacht van logistieke steun bij de mislukte aanslag op de Thalys in augustus 2015. Het gaat om een Marokkaan van 35 die ingeschreven staat in de Spaanse stad Almería en naar België onderweg was toen de Franse politie hem gisteren onderschepte in een busstation. Over zijn identiteit was er niet meteen duidelijkheid, maar ook dader Ayoub El Khazzani is een Marokkaan die banden met Spanje en België heeft. Hij vocht in Syrië voor IS en keerde terug voor de aanslag in het gezelschap van de Molenbeekse topterrorist Abdelhamid Abaaoud. (GVV)