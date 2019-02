Terreurslachtoffers krijgen voortaan tot € 125.000 financiële noodhulp 09 februari 2019

De overheid kan voortaan meer dringende kosten van terreurslachtoffers vooraf betalen. Het plafond gaat van 30.000 euro naar 125.000 euro. "Dat was noodzakelijk, omdat mensen bij terreuraanslagen al snel hele hoge rekeningen moeten betalen", aldus justitieminister Koen Geens (CD&V). Slachtoffers hoeven dankzij de nieuwe wet niet meer te wachten op de tussenkomst van de verzekering. Er zijn ook twee nieuwe schadeposten gecreëerd, één voor advocatenkosten en één voor reis- en verblijfkosten. Niet-Belgische slachtoffers die niet in België wonen zullen het statuut van 'nationale solidariteit' kunnen krijgen. Ook slachtoffers die betrokken zijn in langdurige strafonderzoeken, zoals dat naar de Bende van Nijvel, zullen recht krijgen op een hogere tegemoetkoming.

