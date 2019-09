Exclusief voor abonnees Terreurslachtoffers 22 maart week lang op therapie in Oostende 28 september 2019

Elf slachtoffers van de terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek hebben afgelopen week de Koninklijke Villa in Oostende bezocht. "Al die mensen hebben hulp gezocht bij psychologen en psychiaters, maar die hebben vaak niet de nodige bagage om de juiste ondersteuning te bieden", zegt Tom Decraecke, coördinator van de Koninklijke Villa. In het zorghotel werd aanvankelijk de focus gelegd op kankerpatiënten, maar Myriam Gueuning wees op de grote blinde vlek in de hulpverlening. Zij was erbij op 22 maart 2016 om haar man af te zetten, die op reis vertrok. "De lichamelijke schade was groot, maar voor de slachtoffers van een ontploffing komt ook het posttraumatisch stresssyndroom erbij." De Koninklijke Villa klopte bij de Franse ploeg van Institut Horizons aan voor ondersteuning. "Ze hebben al een pak ervaring en waren al betrokken bij de begeleiding van de slachtoffers na de terroristische aanslagen in Parijs en Nice. Ze hebben een heel specifieke aanpak. Eén van de belangrijkste aspecten is dat de mensen erkenning krijgen als slachtoffer en samen kunnen praten. Velen van de slachtoffers zijn geïsoleerd. Ze komen niet meer buiten en kunnen niet werken. Door hier samen te praten, zien ze dat ze niet alleen zijn en kunnen ze dingen vertellen die ze nog nooit gezegd hebben", licht Tom Decraecke toe. (LBB)

