Terreurslachtoffer Amelia (12) mag naar prinselijk huwelijk: "Een selfie met Harry: dat zou geweldig zijn"

28 april 2018

00u00 0 De Krant Eén meisje in het bijzonder zal op 19 mei, dag waarop prins Harry trouwt met de voormalige actrice Meghan Markle, stralen van geluk: de 12-jarige Amelia Thompson uit Sheffield, terreurslachtoffer van de aanslag in Manchester in mei vorig jaar. Want zij heeft - en ze kan het soms nog niet geloven - een invitatie voor het koninklijke sprookjeshuwelijk op zak. "Wat dat betekent voor mij? Dat je er toe doet, dat ze stilstaan bij wat je hebt doorstaan", zegt de tiener, nog altijd getraumatiseerd door de gruwel waarvan ze na het concert van Ariana Grande getuige was.

Ik ben verheugd te bevestigen dat je genomineerd bent om deel te nemen aan het Huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Harry en Mevrouw Meghan Markle." Toen die plechtige uitnodiging van Kensington Palace in de brievenbus viel bij de 12-jarige Amelia, in Derbyshire bij Sheffield, kon de tiener eerst niet geloven dat de brief echt was. Sindsdien worden haar ouders Lisa Newton (47) en Wayne Thompson (48) - tegen alle verwachtingen in - van over heel de wereld overspoeld met aanvragen voor interviews van hun dochter. Van Canada tot Azië, van Venezuela tot Spanje, van New York tot Australië. "Onvoorstelbaar wat deze invitatie allemaal heeft teweeggebracht in ons doodgewone gezin", lacht huisvrouw Lisa, nadat ze met hartverwarmende gastvrijheid de deur van haar eenvoudige rijhuis heeft geopend voor ons.

Ook Amelia is verbluft over al die aandacht - die ze, zo zegt ze, wel heel leuk vindt - en ze vat bij momenten nog minder dat zij straks naar de trouw van Harry en Meghan mag. Nooit eerder in de geschiedenis was de 'gewone man in de straat' zo welkom op een huwelijk van Britse royals. Harry en Meghan hebben voor hun mooiste dag geen enkele hoge politieke pief op hun gastenlijst gezet - zelfs de Britse premier Theresa May zal er niet bij zijn - maar inviteren wel zo'n twaalfhonderd burgers die iets voor de gemeenschap hebben betekend. Amelia is de jongste.

"Zoiets kan normaal toch alleen maar in je dromen!", zegt de tiener, thuis aan de keukentafel bij mama. "Ik had nooit durven te denken dat ik dít kon meemaken. Het is als een sprookje." Het was overigens haar mama die haar, zonder dat Amelia dat wist, in een ontroerende brief aan Kensington Palace nomineerde om een invitatie voor de trouw in de wacht te slepen. "Ik schreef dat Amelia die uitnodiging verdiént om wat ze als slachtoffer van de aanslag in Manchester heeft doorstaan en omdat ze zich, ondanks haar trauma, zo hard inzet voor anderen", legt Lisa dat uit. "Onze levens zijn voorgoed veranderd sinds Amelia en ik na dat concert aan de dood zijn ontsnapt, sinds mijn dochter daar dingen zag die geen enkel kind ter wereld zou mogen zien."

