Terreurimam verliest Belgische nationaliteit 13 november 2018

De gewezen imam Yussuf El Gbouri (28) uit Berchem is veroordeeld tot acht jaar cel voor deelname aan activiteiten van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Hij is ook zijn Belgische nationaliteit kwijt. De man was actief als imam in moskeeën in Borgerhout, Hoboken en in Berchem. In februari 2015 verdween hij. Twee personen die hij via de moskee kende, trokken met hem naar het strijdgebied in Syrië. Een maand later volgde een vierde man. De namen van de vier Antwerpenaars werden later aangetroffen op een ledenlijst van IS. Gisteren werd hun proces gehouden - zonder hen, want de mogelijkheid dat de vier Antwerpenaars gesneuveld zijn aan het front, is reëel. El Gbouri kreeg een zwaardere straf dan zijn drie kompanen, omwille van zijn functie als imam. "Hij gebruikte zijn religieuze positie om de drie andere beklaagden in zijn kielzog mee te slepen", aldus de rechtbank. Ook de drie overige beklaagden zijn hun Belgische nationaliteit kwijt. (PLA)

