Terre Bleue koopt Belgisch merk Zilton 22 december 2018

00u00 0

Het Belgische modemerk Terre Bleue versterkt zijn positie in de herenmarkt met de overname van het mannenmodemerk Zilton. Dat Belgische label zag het levenslicht in 1898 in Ardooie en begon als producent van petten. Nadien ging Zilton zich toeleggen op herenbroeken. Maar sinds Paul Declercq het familiale bedrijf leidt, is Zilton uitgegroeid tot een merk dat een man volledig kleedt. Het merk wordt momenteel verkocht in meer dan 200 multimerkenwinkels in binnen-en buitenland. Nu wordt het overgenomen door Duror, het familiebedrijf achter Terre Bleue en Gigue. Door de overname breidt Duror zijn merkenportefeuille uit. Terre Bleu telt vandaag 16 eigen winkels, maar het merk ligt ook in meer dan 250 multimerkenwinkels. (FrD)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN