Terrassen zitten vol: "Hoog tijd om pintjes duurder te maken" 22 juni 2020

00u00 1

Heel wat steden en gemeenten doen alles om de horeca zuurstof te geven: terrassen mogen dit jaar gerust wat ruimer op vele marktpleinen. Maar zijn grotere terrassen wel rendabel als cafébazen meer personeel moeten inzetten? "Ik roep elke cafébaas op om de rekening te maken en te letten op de rentabiliteit", zegt Matthias De Caluwé van HorecaVlaanderen. "Onze prijzen in België zijn zeer democratisch en de Belgen zijn heel blij dat ze eindelijk weer op café kunnen." De Caluwé wil het woord 'prijsverhoging' niet in de mond nemen, maar horeca-expert Pieter Geens, die zaken begeleidt om winstgevender te worden, is duidelijk: "De prijzen moeten naar omhoog en ze zúllen ook naar omhoog gaan. De cafébazen zitten in een fase dat alle mogelijke omzet hard welkom is en mijn tientallen klanten draaien vandaag aan 60 tot 70 procent van hun normale omzet. Mijn ervaring leert dat de Vlaming dan wel de prijs van een tas koffie, een pintje en een Duvel uit het hoofd kent, maar bij de rest van de kaart hebben ze gewoonlijk geen flauw benul."

